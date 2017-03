Vidéo: 5 février 2003 à l’ONU. Colin Powell agite une fiole comme preuve de l’existence d’armes de destruction massive en Irak.

Vidéo: 19 mars 2003 – Premiers bombardements sur Bagdad

Le 19 mars 2003 les Etats-Unis ont lancé une pluie de missiles sur Bagdad

Par Silvia Cattori | 19 mars 2017 | Arretsurinfo.ch

Retour sur les semaines qui ont précédé.

Le 19 mars 2002, à 21.37, le monde entier, les yeux rivés sur CNN, à pu voir les bombardiers de l’armée US déverser un déluge de feu sur les habitants de Bagdad. C’était le commencement d’une invasion militaire qui allait mettre à feu et à sang l’Irak, un pays où les gens vivaient en bonne entente et en sécurité. D’une guerre qui allait détruire un des pays les plus riches et prospères du Moyen-Orient, causer la mort de plus d’un million d’Irakiens et conduire toute la région au désastre.

-Le 5 février 2003, le secrétaire d’Etat américain présente devant le Conseil de sécurité de l’ONU des informations « sûres et fiables » disant que les Etats-Unis tiennent les preuves (inventées) de la détention par l’Irak d’armes de destruction massive. En dépit des nombreuses enquêtes démontrant que Saddam Hussein n’en possédait pas. Cet énorme mensonge devait servir de prétexte à attaquer l’Irak. [Lire le compte rendu de cette mascarade mémorable par l’ONU: http://www.un.org/press/fr/2003/CS2444.doc.htm]

-En France Pascal Bruckner, Bernard Kouchner, Alexandre Adler, Alain Finkielkraut notamment, ont soutenu cette guerre.

-Opposés à la guerre qui se profilait et allait tantôt s’abattre sur les Irakiens, plus de 30 millions de personnes se sont mises rapidement en marche dans plus de 70 pays. C’était du jamais vu.

–Après 21 jours de bombardements, les forces armées US ont pris le contrôle de la plus grande partie de Bagdad en ruine.

-Les médias traditionnels ont pris le parti des agresseurs occidentaux qui selon eux combattaient légitimement le « terrorisme »; les fakes news étaient légion.

L’Irak ne sera plus jamais l’Irak… Cette guerre fondée sur un mensonge qui devait conduire à la désintégration de l’Irak, à renverser Saddam Hussein, à démembrer et affaiblir un Etat qui, faut-t-il le souligner, tenait tête à Israël, n’a apporté aucun bénéfice aux agresseurs. Selon STEPHEN J. SNIEGOSKI, la guerre d’Irak n’était pas comme on continue de le prétendre « une guerre pour le pétrole ». C’était une guerre conçue pour Israël.