Le Colonel Jacques Hogard, chef des forces spéciales françaises au Kosovo en 1999, répond aux questions du quotidien serbe « Novosti »

Publié le 8 janvier 2018 sur Novosti.rs

« Pendant 25 ans le tribunal de La Haye a jugé de façon partiale et antiserbe. Le Kosovo n’est pas un problème serbe et albanais, mais un problème de l’ensemble de la communauté internationale. On ne m’a appelé qu’une seule fois, de Bruxelles, pas de La Haye, et on m’a demandé si je voulais témoigner sur ce que j’ai vu au Kosovo. Lorsque j’ai dit au greffier que j’étais entièrement à leur disposition et que je pouvais témoigner sur les crimes de l’UCK contre les Serbes, personne ne m’a recontacté plus tard. Tout s’est terminé comme ça. Et j’en avais des choses à dire. »

Ainsi s’est exprimé, exclusivement pour « Novosti », Jacques Hogard, le chef des forces spéciales françaises qui était le premier arrivé au Kosovo et Métochie pendant la période de transition qui a duré entre la signature de l’accord de Kumanovo jusqu’à l’arrivée des forces internationales de maintien de la paix en 1999.

Propos recueillis par Goran ČVOROVIĆ

Q: L’année passée, vers sa toute fin, a été marquée par la fermeture du Tribunal controversé de la Haye.

J. H: Oui, il a été fermé, mais en même temps la baguette a été reprise par le Mécanisme des Tribunaux pénaux. Dans le mot « mécanisme », il y a une signification froide qui suggère que quelque chose est appliqué sans pitié. Un terme précis et technique est utilisé pour montrer que quelque chose fonctionne comme une machine. Je dirais une machine à broyer. Un nom terrible pour un tribunal. Le tribunal ferme donc la porte, mais continue néanmoins de fonctionner.

Q: Selon vous, de quelle manière s’en souviendra-t-on de ce tribunal dans l’histoire ?

J. H: Pendant 25 ans, ce tribunal a rendu des jugements comme un tribunal partial et antiserbe, un tribunal qui voulait avant tout juger les Serbes et le peuple serbe à travers le drame de l’éclatement de la Yougoslavie. Juste pour masquer la réalité, il a condamné quelques Croates, Bosniaques ou Albanais. Slobodan Milosevic a finalement été acquitté de toutes les charges par d’autres procès, mais le public occidental se souvient uniquement du fait qu’il a été à La Haye, comme s’il avait été condamné. Dans le dernier verdict la Croatie a été condamnée, mais pour des crimes contre les musulmans. C’est la même chose. Quand les Croates tuent des Musulmans, ils sont mauvais, mais quand ils tuent les Serbes, ils ne le sont pas, alors ils deviennent moins méchants. Et personne n’a été tenu pour responsable pour ce que les Musulmans ou les Albanais ont fait aux Serbes. Voilà le machiavélisme de cette cour.

Q: Regrettez-vous quelque chose que vous auriez pu faire différemment pendant le court délai, lorsque vous étiez sur le terrain, jusqu’à l’arrivée des forces de maintien de la paix ?

J. H: Au Kosovo j’ai fait ce que j’ai pu. Plus tard, vous pouvez toujours regretter de ne pas avoir fait mieux ou moins pire. Mais ma conscience est tranquille.

Q: Vous vous sentez très proche des Serbes…

J. H: Le monde entier s’est injustement tourné contre vous. Et nous, les Français, nous avons oublié notre alliance et notre amitié traditionnelle avec le peuple serbe. Nous avons aveuglément suivi les Allemands et les Américains, qui avaient tout intérêt à briser la Serbie, comme ils l’avaient fait auparavant avec la Yougoslavie. Derrière cela, il y a un plan pour affaiblir l’Europe. La grande puissance américaine a besoin d’une Europe officiellement unie, mais officieusement affaiblie. Le meilleur moyen de le faire c’est de diviser les pays et d’encourager le régionalisme. Ceci est également le cas des tentatives en Catalogne. Regardez ce qui se passe chez nous en Corse. Tout cela appartient à la même logique, sauf que la France et l’Espagne sont plus grandes et plus fortes, donc plus résistantes. Cependant, il faut toujours faire attention. La même chose est en train de se passer au Moyen et Moyen-Orient. Mais la Russie est là, elle est revenue sur la scène internationale. Si elle avait été aussi forte au moment des événements au Kosovo, cela ne serait pas arrivé.

Q: Comment, avec du pragmatisme, résoudre le problème du Kosovo ?

J. H: Le droit international devrait être placé au centre de tous les débats. La situation actuelle est imposée et ne devrait pas être acceptée. La résolution ONU 1244 reste en vigueur. Son but était de créer une période d’administration internationale afin de calmer la situation. Mais c’est tout le contraire qui s’est produit. Il y a eu des pogroms, des règlements de comptes, des disparitions de personnes, des meurtres, des trafics d’organes … La communauté internationale ne devrait pas tolérer cela. Ce n’est pas un problème serbo-albanais. C’est un problème de toute la communauté internationale, qui a créé des problèmes au Kosovo au lieu d’apporter la paix. C’est maintenant à elle de remettre les choses à plat et de trouver une solution honnête, que Hashim Thaçi et Ramush Haradinaj répondent devant la cour pour les crimes qu’ils ont commis. La logique de la justice internationale doit aller jusqu’au bout.

LA VÉRITÉ

Q: Vous avez publiquement témoigné sur ce qui s’est réellement passé au Kosovo.

J. H: C’est un engagement humain et personnel. Chaque fois que je peux faire quelque chose, je le fais. Quand le soi-disant Kosovo a essayé d’intégrer l’UNESCO, à mon humble niveau, j’ai fait ce que j’ai pu, j’ai publié un article de journal, j’ai parlé avec des amis … Je suis témoin et je dirai toujours ce que j’ai vu.

NOUS AVONS LES MÊMES GÈNES

Q: Comment expliquez-vous le fait que beaucoup de Français qui se trouvaient en mission en ex Yougoslavie, devenaient très proches avec les Serbes ?

J. H: Nous sommes deux peuples qui se ressemblent. Nous avons des affinités naturelles, qui n’ont rien à voir avec la politique officielle. Nous étions amis pendant longtemps, puis le communisme est arrivé. La France s’était alliée avec les États-Unis et l’OTAN, et c’est quelque chose que je le regrette profondément parce que nous avons perdu la liberté d’évaluation et d’action. Mais, au-dessus de cela, les Serbes et les Français ont des gènes communs. Tous deux sont des paysans et des militaires, qui se sont toujours battus contre des envahisseurs étrangers, un peuple spirituel, dont l’identité est fondée sur la foi, pleine de caractère, un peuple qui dit ce qu’il pense, quelles qu’en soient les conséquences.

Propos recueillis par Goran ČVOROVIĆ

Original: Novosti.rs

Traduction: Svetlana MAKSOVIC[

URL de cette page: Arretsurinfo.ch