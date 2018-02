Michel Segal | Professeur de mathématiques

Le 3 janvier dernier, Macron annonçait sa volonté d’une loi pour contrer les fake news[1]. Son discours était suivi d’un sondage dans lequel, à en croire la presse, on apprenait que quatre français sur cinq sont presque complotistes[2].

Trois ans plus tôt, en janvier 2015, François Hollande annonçait sa volonté d’une loi pour contrer les théories du complot[3]. Son discours était suivi d’un rapport sur le complotisme[4] puis de la loi renseignement[5].

Le rapport de février 2015 était publié par la Fondation Jean-Jaurès, think-tank du Parti Socialiste, mais rédigé par un inconnu nommé Rudy Reichstadt[6]. Cet ancien élève de Sciences-Po Aix avait créé son site[7] autoproclamé observatoire[8], et le faisait fonctionner en solo sans publicité ni subvention apparentes depuis huit ans.

En janvier 2018, on retrouve la même équipe : Rudy Reichstadt et la Fondation Jean Jaurès sont à l’origine du sondage IFOP sur le complotisme. Hasards du calendrier, ils le commandent trois semaines avant l’annonce par Macron d’une loi de contrôle de l’information, et en publient les résultats quatre jours après.

Il faut lire le rapport de 2015 pour comprendre que l’enjeu de ces questions n’est pas de lutter contre des croyances aveugles en des thèses absurdes, mais précisément de se servir de ces thèses pour décrédibiliser les paroles dissidentes. Ce rapport et la campagne qui s’ensuit remplissent trois missions : désigner le complotisme comme une pathologie, établir un lien entre les complotistes et les mouvances infréquentables (révisionnistes, antisionistes, etc), et enfin accuser certaines idées de complotisme pour les disqualifier. Et pour donner un ton scientifique à la chose, le tout est agrémenté de travaux des chercheurs. En clair, si vous avez des doutes sur la version officielle de l’assassinat de Kennedy, cela signifie que vous êtes paranoïaque et que vous doutez de l’existence de la Shoah, c’est prouvé par la science. On découvre aussi dans ce rapport qu’une thèse complotiste en vogue est de considérer que la loi de 73, dite Pompidou-Giscard[9], a une responsabilité dans l’explosion de la dette. Rappelons que cette loi initiait l’interdiction à l’Etat d’emprunter à la Banque de France, et se prolongeait dans les traités européens par l’interdiction faite à tous les états de l’UE d’emprunter auprès de la BCE, les contraignant ainsi à se fournir sur les marchés financiers. Juste ou pas, cette idée relève du débat sur une question économique et certainement pas d’une croyance absurde, mais pour achever de transformer les eurosceptiques en complotistes, l’auteur fait planer au-dessus d’eux l’étiquette d’antisémite en les soupçonnant de penser que l’origine de la loi de 73 est un complot de banquiers juifs contre la nation. En clair, si vous pensez qu’un état européen devrait être autorisé à emprunter à la BCE, alors vous êtes instable et antisémite.

Mais le plus édifiant dans cette lecture est encore l’écœurante énumération descriptive des complotistes : « mouvance hétéroclite, fortement intriquée avec la mouvance négationniste, et où se côtoient admirateurs d’Hugo Chavez et inconditionnels de Vladimir Poutine. Un milieu interlope que composent anciens militants de gauche ou d’extrême gauche, ex-« Indignés », souverainistes, nationaux-révolutionnaires, ultra-nationalistes, nostalgiques du IIIème Reich, militants anti-vaccination, partisans du tirage au sort, révisionnistes du 11-Septembre, antisionistes, afrocentristes, survivalistes, adeptes des « médecines alternatives », agents d’influence du régime iranien, bacharistes, intégristes catholiques ou islamistes ». On est rassuré de savoir que ce rapport émane de l’élite intellectuelle du Parti Socialiste, chantre de la tolérance et champion de la diversité.

Hasard du calendrier, trois semaines après la publication de ce rapport était annoncée la procédure accélérée de présentation de la loi renseignement[10] devant le parlement. Cette loi autorisait notamment l’exécutif à ne pas passer par la case justice pour bloquer des sites internet ou espionner les navigations web de n’importe quel particulier. Rappelons-nous aujourd’hui que cette loi promulguée en été 2015 prévoit un rapport d’étape… avant le 30 juin 2018[11].

Il est donc probable que le sondage complètement (et grossièrement) bidonné[12] du 7 janvier ne soit qu’une pièce de plus dans la campagne de propagande destinée à préparer l’opinion à une loi qui rendra toute opinion divergente bientôt suspecte, voire illégale.

Michel Segal

Michel Segal est l’auteur de trois essais sur l’école Autopsie de l’école républicaine (2008) – Violences scolaires, responsables et coupables (2010) – Collège unique, l’intelligence humiliée (2011). Et de Ukraine, histoires d’une guerre (2014) qui analyse la guerre qui déchire l’Ukraine en se fondant sur sa connaissance approfondie du contexte et des enjeux internationaux.

Source: Arrêt sur info